İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

332 bin kişiye 301 milyon lira ceza

Gaziantep’te 8 ayda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 332 bin kişiye toplamda 301 milyon 816 bin Türk Lirası ceza yazıldı.

Gaziantep'te 8 ayda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 332 bin kişiye toplamda 301 milyon 816 bin Türk Lirası ceza yazıldı.


Kovid - 19 vaka sayısının her geçen gün artış gösterdiği Gaziantep'te 332 bin 364 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için ceza yazıldı. Denetimlerin her geçen gün sıklaştırıldığı Gaziantep'te tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan 332 bin 364 kişiye 301 milyon 816 bin TL ceza yazıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.