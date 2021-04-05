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52 ayrı suç kaydı bulunan zanlı yakalandı

Gaziantep’te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 52 suç kaydı bulunan M.

Gaziantep'te ateşli silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 52 suç kaydı bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde bir vatandaşın ateşli silahla kolundan yaralanması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 52 adet suç kaydı bulunan uyuşturucu madde ticareti şüphelisi M.A. isimli şahıs, olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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