Bakan Özer, HKÜ'nün mezuniyet törenine katıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2022 Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişilik Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'de katıldı. Bakan Özer, ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranının erkek çocuklarını geçtiğini belirtti.

Bin 535 öğrencinin diploma aldığı törende Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli mezun olan öğrencilere hitaben birer konuşma yaptı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan törende bin 535 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

“Ülkemizin gençlerinin yükseköğretime erişimleri kolaylaştırıldı”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mezuniyeti, uzun yıllar verilen emeklerin, çekilen çilelerin unutulduğu ve mutluluğun paylaşıldığı, mutluluğun tüm paydaşlarının bir araya geldiği bir an diye tanımlayan Bakan Özer, “Okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm kademelerde eğitime erişimin kolaylaştı. 2000'li yıllarda yükseköğretimdeki okullaşma oranları yüzde 14 iken, bugün yüzde 48'lerin üzerine çıktık. Ülkemizin gençlerinin yükseköğretime erişimleri kolaylaştırıldı. Ülkemizin insan kaynağının, beşeri sermayesinin niteliğini artıracak geleceğe umutla bakan, başarı hikayeleri ortaya koyan gençlerin sürekli eğitim alabilmeleriyle ilgili çok önemli açılımlar gerçekleştirdik” dedi.

“İlk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti”

İlk kez kız çocuklarının okullaşma oranının erkek çocuklarını geçtiğini kaydeden Özer, “Eğitimin tüm alanlarına yapmış olduğu yatırımlar, eğitime her yıl bütçeden en büyük payı ayırması aynı zamanda eğitimin demokratikleşmesi, başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamalarının kalkmasına kadar toplumsal taleplere cevapların hızlı bir şekilde üretilmesindeki destekleri, katkılarından dolayı Gaziantep'ten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da en içten şükranlarımı arz etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, 78 yıllık köklü bir kuruluş olan Kalyon Holding'in çevre duyarlılığı yüksek, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa değer katmaya yönelik mega projelere imza attığını ve 35 bin kişilik çalışan ordusu ile yarınlara umut ve güvenle baktığının altını çizdi.

Üniversite-sanayi iş birliğine önem verdiklerini ve Kalyon Holding bünyesinde sağladıkları istihdam imkanı ile gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Kalyoncu, “Bu yıl toplam bin 535 mezun veriyoruz. Bugün öğrencilerimiz olan sizler, gelecekte yönetici, üretici, bilim insanı, eğitmen hatta belki de çalışma arkadaşlarımızdan biri olacaksınız. Mezuniyet her ne kadar içinde vedayı barındırsa da sizler her zaman bu okulun bir ferdi, bu ailenin bir üyesisiniz. Biz de sizlerle her zaman gurur duymaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 15 binin üzerinde mezun vermiş bir kurumuz ve mezunlarımızın yüzde 30'unu burslu arkadaşlarımız oluşturuyor. Ben de 14 yıl gibi kısa bir zaman diliminde büyük başarılar gerçekleştirmiş bir üniversitenin mütevelli heyet başkanı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve mezunlarımıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HKÜ ailesi, atacağınız her adımda sizi desteklemeye devam edecektir”

Törende konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise dünyanın hızla değiştiğine ve öğrenme sürecinin asla sonlanmayacağına vurgu yaptı. Dereli, “Teknolojinin hızla geliştiği, hayatın da buna bağlı olarak sürekli kendisini yenilediği özel bir çağda yaşıyoruz. Size düşen görev, çağın yeniliklerine uyum sağlamak, bilgilerinizi sürekli güncellemek, cesur ve girişimci bir ruhla kariyerinizi her an bir adım öteye taşımak. Öğrenmenin okulla sınırlı olmadığını, bunun yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Hedefiniz her zaman daha ileri gitmek; bugünü dünden, yarını ise bugünden daha güzel kılmak, ülkemiz ve tüm dünyamız için hayırlı işlere imza atmak olsun. Unutmayın ki sizler, hepimizin geleceği, gururu ve güvencesisiniz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesi, atacağınız her adımda sizi desteklemeye ve sizinle birlikte yürümeye devam edecek” dedi.

Bin 535 öğrenci kep attı

Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesinde derece yaparak ilk üçe giren öğrenciler Melike Topuz, Fatih Can Durmaz ve Hazal Kaya'ya başarı belgeleri ve ödülleri, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu tarafından takdim edildi. Her fakülte ve bölümde ilk üçe giren öğrenciler kürsüye davet edilerek diplomalarını alırken, toplamda 1.535 öğrenci, başarıyla geçen eğitim-öğretim hayatlarının sonunda mezuniyet heyecanını yaşamış oldu. Coşkulu mezuniyet töreninin ardından Cemal Kalyoncu tarafından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e günün anlam ve önemine binaen hediyeleri takdim edildi.