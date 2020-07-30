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Başı boş gezen kurbanlık koça mahalle muhtarı sahip çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koça mahalle muhtarı sahip çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başı boş gezen kurbanlık koça mahalle muhtarı sahip çıktı.


Atatürk Mahallesi çevre yolu mevkinde başı boş gezen kurbanlık koçu gören mahalle sakinlerinden Mehmet Çakmak, koçu alarak Mahalle Muhtarı Şıhmahmet Özçakmak'a teslim etti. Mahalle Muhtarı Özçakmak kurbanlık koçun sahibinin bulunması için belediye ve 155 polise haber verdiklerini, koçun sahibi bulunamazsa bir hayır kurumuna teslim edileceğini söyledi.

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