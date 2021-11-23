Başkan Doğru'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Doğru mesajında, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor ve yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Doğru mesajında, "Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir. Bu duygu ve düşüncelerimle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.