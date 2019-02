Başkan Fadıloğlu, 10 yıllık hizmetleri anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nın mahalle temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, 10 yıllık hizmetleri mahalle temsilcilerine anlattı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nın mahalle temsilcilerine yönelik Dülük Tabiat Parkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı ve mahalle temsilcileri katıldı. Başkan Fadıloğlu, 10 yıl boyunca Şehitkamil'de yürütülen hizmetleri sunum eşliğinde anlattı. Toplumun her kesimini kapsayacak vizyon projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sosyal belediyecilik, yol, eğitim, spor, kültür, sanat, geri dönüşüm, yeşil alan gibi konularda bugüne kadar çok sayıda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ‘gönül belediyeciliği' anlayışıyla doğumdan ölüme her yaştan kişiyi kapsayacak hizmetler sunduklarını anlatarak Şehitkamillilerin her hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getirdi.

"Hizmetlerden çok memnunuz"

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Mustafa Durmuş, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun düzenlediği toplantıya katıldık. Başkanımızın şöyle bir politikası var; reklamı pek sevmeyen ve reklama vereceği parayı, millete hizmet için harcarım politikası güden bir insan. Biz de bu iyi niyetinden dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Başkanımız burada bizlere 10 yıllık görev süresince yapmış olduğu hizmetleri ve yapacakları projeleri paylaştı. Biz de teşkilat olarak bu hizmetleri mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev gezip insanlara anlatacağız. Biz bu 10 yıllık dönem içerisinde Başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz, gelecek dönem için de görevinin başında olması için bizler de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.