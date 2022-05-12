Bilal Erdoğan gençlerle buluştu

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde Yeni Dünya Vakfı daveti ile gerçekleşen söyleşiye Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Erenve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı da konuşmacı olarak katıldı. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın programın açılış konuşmasında son bir yıl içerisinde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projeleri paylaştı. GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat'ın mederetörlüğünde gerçekleşen söyleşi de konuşan Erdoğan ise geleneksel sporun önemine dikkat çekerek, genç neslin Türkiye için önemine değindi. Geleneksel sporla ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlayarak, onlara tavsiyelerde bulundu. Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, Anadolu kültürünün ihyasına çalıştıklarını gelinen noktada Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bütün ülkelerin geleneksel sporlarının ihyasını amaçladıklarını belirterek, ''Biz kendi kültürümüzle, kimliğimizle, geleneklerimizi kuşanarak dünyada iddia sahibi oluruz, gelişiriz ve zirvedeki yerimizi Allah'ın izniyle alırız" dedi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiyi öğrencilerin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, il protokolü ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de dinledi.

Etkinliğin sonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından günün anısına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a hediye takdim edildi.