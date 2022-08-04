Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te bir büfeye pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 6 çocuk babası Ömer Tamer hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Perilikaya Mahallesi'nde Havalimanı yolu üzerindeki bir büfede gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Ömer Tamer'in (38) satın aldığı taksi plakasından dolayı anlaşmazlık yaşadığı bir grup dün gece saatlerinde büfeye geldi. Büfede ilk olarak Tamer'le sözlü olarak tartışan grup polis ekiplerinin gelmesiyle bölgeden uzaklaştı. Aradan geçen birkaç saat sonra tekrardan büfenin önüne gelen saldırganlar, büfeye pompalı tüfekle ateş açtı. O sırada büfenin önünde duran 6 çocuk babası Tamer'le beraberindeki 2 genç tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Silahlı saldırıda vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Tamer ile 2 genç yalanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan büfe sahibi Tamer ve yaralı 2 genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tamer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken saldırıda yaralanan 2 gencin tedavisi sürüyor.

5 şüpheli gözaltında

Tamer'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Saldırganları yakalamak için araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Tamer'in cenazesi Oğuzeli ilçesine bağlı Duruköy Mahallesi'nde defnedildi.