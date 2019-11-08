İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevik'ten bingo

Gaziantep’te jandarma ekipleri yaptıkları baskında jandarma ekipleri, narkotik köpeği Çevik’in yardımıyla zulolanmış 200 kilogram Kubar esrarı ele geçirdi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri yaptıkları baskında jandarma ekipleri, narkotik köpeği Çevik'in yardımıyla zulolanmış 200 kilogram Kubar esrarı ele geçirdi.


Gaziantep İli Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesinde'nde uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Oğuzeli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Jandarma narkotik köpeği Çevik'in de destek verdiği operasyonda operasyonda M.Ş'ye ait evde çuvallara gizlenen yaklaşık 200 kilogram Kubar esrar yakalandı.


Uyuşturucu maddeleri imha etmek üzere el koyan ekipler, M.Ş'yi gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.