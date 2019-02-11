Damat dehşetinde ölü sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep'te Miras kavgası sebebiyle 4 kişinin öldüğü olaydan yaralı olarak kurtulan Ertan Daşdelen'in eşi Sultan Daşdelen tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Yaralananlardan Daşdelen'in baldızı olan Semra Yaprak 2 gün sonra bughün de eşi Sultan Daşdelen 7 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep'te miras yüzünden Ertan Daşdelen tarafından vurulan 5 kişiden 3'ü ölmüş, Daşdelen'in eşi ve baldızı ise ağır yaralanmıştı. Daşdelen'in baldızı 27 yaşındaki Selma Yaprak 2 gün sonra yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugünde Ertan Daşdelen'in eşi Sultan Daşdelen, 1 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7 gün sonra öldü

Başından vurulan ve 1 haftadır hastanede tedavi gören Sultan Daşdelen bugün cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze otopsinin ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Saldırıdan kurtulan olmadı

Ertan Daşdelen eşine düşen mirası istemiş kendisine teklif edilen 400 bin TL'yi beğenmeyerek, eşinin amcası Bayram Şahin (69), kayınvalidesi Özden Şahin, (60), baldızı Dilek Çakmak (36), baldızı Semra Yaprak ve eşi Sultan Dağdelen silahla vurup öldürdü.