Doğurduğu bebeği boğup klozete atan kadın tutuklandı

Gaziantep'te tuvalette doğum yapıp bebeğini boğduktan sonra klozete attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay, Gümüştekin Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Akdemir Sokak'ta bulunan evde meydana gelmişti. İddiaya göre, nişanlısından hamile kalan T.B. isimli kadın, ailesiyle oturduğu evin tuvaletinde doğum yapmış, T.B. doğumdan habersiz olan ailenin duymaması için kız bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete atmıştı. Banyodan gelen bebek sesini duyan T.B.'nin anne ve babası, klozette bir bebek olduğunu fark ederek 112 sağlık ekiplerine haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etmişti.

Olaydan sonra T.B. isimli kadın, Cengiz Gökçek Kadın ve Doğum Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi biten T.B., Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.