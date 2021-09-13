Dr. Halil Korkmaz, “Korona virüs olan anneler bebeklerini emzirebilir”

Halil Korkmaz, Covid-19 tanısı konulan annelerin, bebeklerini emzirmesinde bir sakınca olmadığını belirtti.

Korona virüs tanısı konulan annelerin bebeklerini anne sütü ile beslemeye devam etmesi gerektiğini dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Korkmaz, “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde gittikçe artan korona virüs salgını, anne adaylarını ve emziren anneleri endişelendirmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Covid-19 virüsüne yakalanan annelerin, amniyotik sıvı, kordon kanı, anne sütü ve yenidoğan boğaz sürüntüsünde virüse saptanmamıştır. Yenidoğan gereksinimlere göre eşsiz besleyici özelliği olan anne sütü, bebeği koruyan biyoaktif maddeler, büyüme gelişmeyi etkileyen hormon ve büyüme faktörleri ümmin sistemi düzenleyen faktörler ve antieflamatuar maddeler içerir. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisiyle uygun tedbirler alınarak, Covid-19 geçiren anneler bebeklerini emzirebilir” dedi

Sadece enfeksiyona karşı değil, birçok hastalığa karşı anne sütünde koruyucu madde olduğunu vurgulayan Dr. Korkmaz, “Anne sütünün yerini hiçbir mama alamamıştır. Anne sütü ile bebeğin hem gelişimi hem de bağışıklığı iyi düzeyde oluyor. Anne sütü bebeğin büyümesi ve gelişmesi için öncelikli olduğu için annenin bebeğini emzirmeye devam etmesi oldukça önemli. Ancak annenin hasta olduğu dönemde, bebeğinin bakımını yaparken ve emzirirken bütün izolasyon kurallarına uyması gerek” şeklinde konuştu.

Dr. Korkmaz, alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

“Anneler, emzirme öncesi ve sonrası ellerini sabunlamalı ve bol su ile yıkamalıdır. Anne, maske kullanmalı ve maskesini düzenli olarak değiştirmelidir. Annenin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalıdır. Anne, bol sıvı tüketmeli, dengeli beslenmeli ve düzenli uykuya dikkat etmelidir. Anne, göğsüne gelecek şekilde öksürüp, hapşırdıysa göğsünü yıkamalıdır. Anne ve bebeğin bulunduğu ortamın yüzeyleri, düzenli temizlenerek, dezenfekte edilmelidir.”