Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım tarafından İslahiye İİBF'de konferans verildi

Öğretim Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım tarafından GAÜN İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda “Türk Edebiyatında Korku” konferansı verildi.

GAÜN Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan konferansta Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım, Türk edebiyatında ‘Korku' konusunu ele aldıktan sonra edebiyatta ve sinemada bir tür olarak korkunun ortaya çıkması ve gelişmesi konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Fantastik edebiyat ve korku ilişkisinin de irdelendiği konferansta, Dr. Yıldırım, dünyadan korku edebiyatı örneklerini aktarırken ülkemizden de Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Kerime Nadir'in eserlerini değerlendirdi. Korku duygusu ile dehşet duygusunu sinemada ve edebiyatta birbirinden ayırmak gerektiğini ifade eden Dr. Yıldırım, geleneksel motiflere dayanan korku edebiyatının bir örneği olarak kendi çalışması olan ‘Kabusname' isimli romanın Gürpınar ekolünü günümüze taşıyan özelliklerinden bahsetti. Ayrıca Dr. Yıldırım, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ‘Gulyabani' romanından bir bölümü katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik sonunda Topluluk Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Orhun Burak Sözen tarafından Yazar Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cevat Yıldırım'a günün anısına hediye takdim edildi.