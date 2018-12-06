Engelleri Aşanlar Gaün öğrencileriyle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ile Engelsiz Yaşam Topluluğu tarafından Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engelleri Aşanlar" konulu panel GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanlık Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasında, nedeni ne olursa olsun engelliliğin hayatın bir gerçeği olduğunu belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, “İnsan, yaşamı boyunca seçmiş olduğu doğrular ve iradesiyle geleceğini inşa eder. Doğru seçimler ve doğru işler yaparsanız, iyilikler ve güzelliklerle aksini yaparsanız, çirkinlikler ve kötülerle karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle engelli olsun veya olmasın her birey topluma örnek olacak güzel faydalı işler yapmalıdır'' dedi.

Etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Bedir, “Hayat yolculuğunda insan başına neler geleceğini bilemez. Kimileri sonradan geçirmiş olduğu bir kaza veya sağlık problemlerinden dolayı engelli durumu gelmiş, kimileri ise doğuştan engelli doğmuş olabilir. Bunlar irademiz dışında gelişen önlenemeyen bir takım olaylardır. Nedeni ne olursa olsun, engelli olmak ayıp değildir. Bizlere düşen engeline bakmaksızın insanları olduğu gibi kabul edip bir arada yaşamanın yollarını aramak ve paylaşımcı olmaktır. Bu nedenle, engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması, topluma katma değer üretecek faydalı bireyler olması yönünde çaba sarf etmemiz ve bu amaca yönelik alt yapıları oluşturulmamız birinci önceliğimiz olmalıdır. Bu konuda ülkemizde özellikle son yıllarda büyük atılımlar yapılmış, gerekli kanuni düzenlemeler hayata geçirilerek engelli kardeşlerimizin sağlık, eğitim, öğretim imkanlarından faydalandırılması, istihdamı gibi konularda büyük ilerlemeler kat edilmiştir. Bu gün ki etkinliğimizde bir birinden değerli başarı hikayelerine sahip engelli kardeşlerimizle sizleri buluşturup onların başarı hikayelerinden faydalanmanızı amaçlamaktayız” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep Üniversitesi sayesinde bizler konuşuyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, “Bu tür etkinliklerde genellikle yetkililer gelip bizlere hitap ederek içinde bulunduğumuz sıkıntıları tekrar bizlere aktarıyorlar ama şimdi, bundan dolayı mutlu ve gururluyum. Engellilik sorunu bütün toplumların sorunudur ancak toplumun sorunları da biz engellilerin sorunudur. 15 Temmuz darbe girişiminde engeliler de sokaklara çıkarak hainlere karşı çıktık. Bu ülke hepimizin, engellilik, elde, kolda, bacakta, gözde aranmamalı. Engeller zihinlerdeyse en büyük tehlike budur. Bu güzel ve anlamlı etkinliği düzenlediklerinden dolayı tüm engelliler adına Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere tüm personellerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Engellilik Bir Toplumsal Meseledir”

Hayatımızdaki en büyük yanlışların ön yargılardan kaynaklandığını söyleyen İletişim Uzmanı ve Sosyal Girişimci Mehmet Kızıltaş, “Yetersiz ve yanlış bilgiler ayrımcılığı ortaya çıkartır. Ayrımcılığın bir nedeni de biz engellileriz. Toplum engelliye nasıl davranacağını bilmeyebilir çünkü bununla eğitilmiyoruz. Engellilik bir toplumsal meseledir” dedi.

Engelli sporcular

Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Genel Menajeri ve Güneş Gazetesi spor yazarı Ramazan Taşkın, “yaşamımızda birçok engelle karşılaşıyoruz ama devlet büyüklerinin bizlere karşı hassasiyetlerinden dolayı daha az engelle karşılaşıyoruz. Yerel yönetimlerin bakış açıları değiştiği zaman engelleri aşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım oyuncusu ve Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncusu Samet Toptaş, “Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı olarak takımımızı daha ileri seviyelere taşımak için elimizden geleni yapacağız. GAÜN Engelsiz Yaşam Topluluğu üyeleri her maça gelerek bizlere moral oldukları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol takımı ve A Milli takım kalecisi ve GAÜN Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi Fatih Karakuş ise, “Ampute Milli takımına girebilmek için çok çalıştım. Milli takıma girebilmek için 20 kilo verdim. Şuan ki hedefim milli takıma kaleci antrenörü olmak ve kendilerini eve hapis eden engellileri iyi birer sporcu olarak yetiştirmektir” diye konuştu.

GAÜN Personeli Gamze Aslanoğlu tarafından konuşmaların işaret diline çevrildiği panelde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir tarafından panelistlere hediye takdim edildi.