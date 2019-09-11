Eşyaları balkondan atıp evi ateşe verdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 1 çocuk babası Mahmut Ö. evdeki eşyaları balkondan dışarıya atarak evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis, Mahmut Ö.'yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mahmut Ö. yaşadığı 3 katlı binanın en üst katındaki balkondan evdeki eşyaları sokağa atarak evi ateşe verdi. Yoldan geçenlerin panik yaşadığı olay polise ve itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Nizip Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Tüm çabalara karşın evden çıkmayan Mahmut Ö.'yü polis etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesine götürülen Mahmut Ö., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.