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Faturasız elektronik cihaz satan kişilere operasyon

Gaziantep’te faturasız elektronik cihaz satışı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te faturasız elektronik cihaz satışı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faturasız şekilde elektronik cihaz satışı yapan 4 şahsa işlem yaparak gözaltına alındı. Ekipler işyerlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda ayrıca 39 adet çeşitli markalarda faturasız koyun kırpma makinesi ile 2 bin 460 adet makine bıçağı ve 4 adet adaptör ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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