Filyasyon ekiplerinden özverili çalışma

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korona virüs (Covid-19) ile mücadelede önemli rol oynayan filyasyon ekipleri karantinada olan vatandaşların adresini tek tek dolaşarak test yapıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi vaka sayısında artış yaşanıyor. Buna bağlı olarak temaslı olan ve karantinaya alınan vatandaşlar filyasyon ekipleri tarafından her gün ziyaret ediliyor. Temasa bağlı olarak yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye başvuran ve İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından karantinaya alınan kişilerden alınan yaklaşık 130 numunenin 95 tanesi pozitif sonuçlandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri pozitif vakaları araştırmak ve temaslılarını karantinaya almak için 7 ekip olarak geceye kadar görev yapıyor. İlçede korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 50'ye yaklaştı.

İlçede alınan tedbirlere uymayan ve çeşitli yollarla pozitif vakalar ile temas kurduğu tespit edilen 2 bini aşkın kişi karantinada bulunuyor. Karantina altına alınan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının İslahiye Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılandığı öğrenildi.