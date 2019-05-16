Fransa'dan Gaziantep'e şeker ameliyatı için geldi

Fransa'da yaşayan Hatice Ayten Kaz, 11 yıldır mücadele ettiği şeker hastalığından Özel Gaziantep Anka Hastanesinde uygulanan diyabet cerrahisi sonucu kurtuldu.

Diyabet ve obezite cerrahisinde aldığı başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi sadece Türkiye'den değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Fransa'da yaşayan 62 yaşındaki Hatice Ayten Kaz, 11 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Şeker değerini düşürebilmek için günde 4 defa insülin ve ilaç kullanan Kaz'ın şeker hastalığına bağlı olarak baş gösteren rahatsızlıkları da vardı. Ayaklarında meydana gelen uyuşmadan dolayı yürümekte güçlük çeken Kaz, göz damarlarında meydana gelen kanama nedeniyle de sıkıntı yaşıyordu. Bu hastalıktan kurtulmak için arayışa giren Hatice Ayten Kaz, Özel Gaziantep Anka Hastanesinde birçok şeker hastasının diyabet cerrahisi sonucu sağlığına kavuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine Fransa'dan Gaziantep'e gelerek, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvuran Kaz, burada yapılan muayene ve tetkiklerin ardından şeker ameliyatı olabileceğini öğrendi. Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından laparoskopik (kapalı yöntem) uygulanan diyabet cerrahi ile sağlığına kavuşan Hatice Ayten Kaz, operasyonun hemen ardından insülin kullanmayı bırakırken, şekere bağlı yaşadığı sağlık sorunlarından kurtuldu. 11 yıl boyunca çektiği şeker hastalığından kurtulmanın sevincini yaşayan Kaz, ”Ameliyat öncesi ayak parmaklarımda ağrı ve uyuşma oluyordu. Görme bozuklukları, diyabete bağlı uyku, yorgunluk gibi şikayetlerim vardı. Operasyonun ardından insülin kullanmayı bıraktım. Şeker değerim normal seviyelere düştü. Hastalığa bağlı şikayetlerim de ortadan kalktı. Artık yemek yedikten sonra şekerim yükselmiyor, kilom azaldı. Beni sağlığıma kavuşturan Özel Gaziantep Anka Hastanesi ve doktoruma teşekkür ederim” dedi. Operasyonu gerçekleştiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise, “Hastamız bize Fransa'dan ulaştı. Görüşmemiz sonrası kendisi hastaneye geldi. Muayene ve yaptığımız tetkikler sonucu hastamıza diyabet cerrahisi uygulamaya karar verdik. Laparoskopik olarak gerçekleştirdiğimiz operasyon başarılı geçti. Hatice Ayten Kaz, operasyonun ardından kullandığı insülin ve ilaçları bıraktı. Zamanla kendisini daha iyi hissedecek. İlaç ve insülinle kontrol altına alınamayan Tip 2 şeker hastalarına metabolik cerrahi uygulayabiliyoruz. Bu ameliyatlar sayesinde şeker hastalığı son bulurken onun neden olduğu sağlık sorunları da ortadan kalkıyor. Türkiye haricinde yurtdışından da hastalar hastanemize bu cerrahi yöntem için başvurmaktadır. Özellikle yurt dışından bulunan hastalarımızın hastanemizi tercih etmesinden ve sağlık turizmine katkı sağlamaktan oldukça memnunuz” diye konuştu.