Futbol akademisi mezunları şampiyonluk sevinci yaşıyor

Geçtiğimiz sezon U13 kategorisinde sezonu zirvede tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün yıldız kramponları, şampiyonluk geleneğini 2018-2019 sezonunda bir üst kategoride de sürdürdü. Yeşil sahada yenilgi yüzü görmeyen yeşil-siyahlı ekip, Gaziantep'i 23-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Hatay ilinde düzenlenecek olan U14 Kategorisi Türkiye Şampiyonası 1. Etap Müsabakalarında temsil edecek.

"Şampiyonluk Geleneğini Sürdürdüğümüz İçin Mutluyuz"

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Direktörü Taner Özaykut, altyapılarda art arda gelen şampiyonlukların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. U14 kategorisinde yeşil-siyahlı kulübün müzesine taşıdıkları kupanın ardından değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam Özaykut, şunları söyledi:

“Temelini Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi'nde ve yaptığımız geniş taramalar sonucu oluşturduğumuz sporcularımızla şampiyonluk geleneğini sürdürdüğümüz için mutluyuz. U14 yaş grubunda mücadele eden sporcularımız geçen sezonda U13 kategorisinde ligi zirvede tamamlamışlardı. Sporcu grubumuz içerisinde ilimizde ve bölgemizde profesyonel spor kulüplerinin altyapılarına transfer olan futbolcularımız da oldu. Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını bir kez daha ispatlayan değerli Antrenörümüz Soner Durmaz yönetimindeki kramponlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.”