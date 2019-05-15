Gaziantep YMMO Genel Kurulu

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO), 10'uncu seçimli genel kurulu, 18-19 Mayıs'ta yapılacak.

YMMO Başkanı Ali İhsan Kaya, 18 Mayıs'ta Gaziantep'te Grand Otel'de saat 14.00'te başlayacak genel kurula, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 16 ilden Yeminli Mali Müşavirlerin katılacağını söyledi.

Türkiye'de 8 YMMO bulunduğunu belirten Kaya, seçimi genel kurulun ikinci günü YMMO hizmet binasında gerçekleştireceğini kaydetti.

Yasadaki iki dönem kuralı gereğince kendisinin aday olamadığını ifade eden Kaya, “Yeni seçilecek yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile TÜRMOB delegelerinin YMMO üyelerine en iyi hizmeti vereceklerine inanıyorum. Genel kurulumuz meslek camiamıza hayırlı olsun” dedi.