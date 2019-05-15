İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep YMMO Genel Kurulu

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO), 10’uncu seçimli genel kurulu, 18-19 Mayıs’ta yapılacak.

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO), 10'uncu seçimli genel kurulu, 18-19 Mayıs'ta yapılacak.


YMMO Başkanı Ali İhsan Kaya, 18 Mayıs'ta Gaziantep'te Grand Otel'de saat 14.00'te başlayacak genel kurula, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 16 ilden Yeminli Mali Müşavirlerin katılacağını söyledi.


Türkiye'de 8 YMMO bulunduğunu belirten Kaya, seçimi genel kurulun ikinci günü YMMO hizmet binasında gerçekleştireceğini kaydetti.


Yasadaki iki dönem kuralı gereğince kendisinin aday olamadığını ifade eden Kaya, “Yeni seçilecek yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile TÜRMOB delegelerinin YMMO üyelerine en iyi hizmeti vereceklerine inanıyorum. Genel kurulumuz meslek camiamıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.