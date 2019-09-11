Gaziantep'te 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen iki operasyonda 38 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 tıra operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda tırların dorse kısmında yer alan çuvalların içerisindeki plastiklerin arasına gizlenmiş 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir kamyona gerçekleştirilen operasyonda ise 34 bin paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.