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Gaziantep'te trafik kurallarına uymayan 313 kişiye ceza kesildi

Gaziantep’te trafik denetimlerinde 3 bin 599 araç kontrol edilerek, kural ihlali yapan 313 sürücü ve yolcuya ceza kesildi.

Gaziantep'te trafik denetimlerinde 3 bin 599 araç kontrol edilerek, kural ihlali yapan 313 sürücü ve yolcuya ceza kesildi.


Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il, ilçe ve şehir merkezlerinde yapılan trafik kontrollerinde trafik kurallarına aykırı davranan, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 44 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 42 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 8 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 3 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 2 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 182 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 313 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Ayrıca 96 araç trafikten men edildi ve 6 sürücünün ehliyetine el konuldu.

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