Gaziantep'te yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, meclis başkan vekilleri, katip üyeler ve diğer komisyonların üyeleri seçildi.

Gaziantep'te yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak çalışmalarına başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığındaki yeni dönemin ilk Belediye Meclisi'nin açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oturumda meclis katip üyeleri, meclis birinci başkanvekili, meclis ikinci başkanvekili ile bir yıllık encümen üyelerinin ve diğer komisyon üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

"Yeni bir Gaziantep modelini oluşturmak istiyoruz"

Oturumun açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi Başkanı Fatma Şahin, "Milli iradenin hakim olduğu, hakimiyetin kayıtsız, şartsız millete ait olduğu bir dönemi geride bıraktık. Yeni dönemde yeni bir Gaziantep modelini oluşturmak ve bunu bir Türkiye modeline dönüştürmek istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde emeği geçen herkese şahsım ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. İleri demokrasi, şehrimizin geleceği ve ülkemizin geleceği adına yüce Mevlam meclisimizi, meclis üyelerimizi hayırlı uğurlu etsin diyorum. Şimdiden herkese bütün çalışmaları için çok teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki hep beraber güzel eserler bırakacağız. Eserlerimizle birlikte bu dönemi altın harflerle yazdıracağız. Ben bu şehrin 2 milyon insanına, meclis üyelerimize, başkanlarımıza güveniyorum. Birlikte çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 2 milyonun ve herkesin başkanıyım. O yüzden adaletli bir şekilde bu şehrin emrindeyim, bu meclisin hizmetkarıyım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamalar sonucu meclis birinci başkan vekilliğine Osman Toprak, meclis ikinci başkan vekilliğine Latif Karadağ, meclis katip üyeliklerine Abdullah Korkmaz ile Feray Yılmaz, bir yıllık encümen üyeliklerine ise Osman Toprak, Latif Karadağ, Hanifi Sönmez, Nurettin Zirek ve Mehmet Kesik seçildi.

Öte yandan ilk oturumda 15 madde görüşülerek karara bağlanırken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından belediyedeki müdürlük sayısının 96'dan 69'a, daire başkanlıklarının 28'den 18'e indirildiği ve yeni dönemde yüzde otuz oranında tasarruf hedeflendiği açıklandı.