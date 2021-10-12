Geleceğin Aziz Sancar'ları köy okullarında yetişiyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı çağrısı kapsamında ''TÜBİTAK 4004 Köyde STEM 2'' Proje Açılış Töreni GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen Köyde STEM-2 projesi başladı. Bilimsel konu, kavram ve süreçleri hedef kitlenin gözlem ve uygulamalarla deneyimlemesine imkan veren 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Türkiye geneli 100 proje destek almaya hak kazandı. GAÜN'den KÖYDE STEM projesi de desteklenen proje oldu.

STEM eğitim modeli dezavantajları bölgelere ulaşacak

Proje kapsamında Gaziantep'in köy okullarında öğrenim gören çocuklara Gaziantep Eğitim Fakültesi'nde beş gün boyunca STEM modeline uygun olarak etkinlik temelli (Arduino ile ayçiçeği modeli tasarlama, Bungee jumping tasarlama, Kodlama, Tasarım, Mühendislik Beceriler, Matematiksel modelleme, Bilgisayarsız kodlama, Atık Malzemeler ile Tasarım) gibi eğitimler verilecek.

“Geleceğin Aziz Sancar'larını yetiştirmemiz lazım”

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Türkiye'nin, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük sermayemiz olan çocukları ve gençlerin STEM alanlarına yönlendirilmesinin ve bu alandaki becerilere sahip olmasının oldukça elzem olduğunu belirterek, “Geleceğimizin yüzde 100'ünü oluşturan gençlerimizi nitelikli yetiştirmemiz lazımdır. Bu projeyle çocuklarımız bir anlamda geleceğimizi kodlamanın anahtar şifrelerini kazanacaklardır. Bu projenin bilimsel etkinliklere ilgilerinin yüksek olduğu bilimsel çalışmalarla belirlenen köy okullarında öğrenim gören çocuklarımız ve öğretmenleriyle yapılması ayrıca bir güzelliktir. Bu tür projelerden geleceğin Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar gibi ülkemize ve insanlığa hizmet edecek bireyler çıkacağını ümit ediyoruz. Böyle bir projenin üniversitemizde olması mutluluk verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Geleceğin mesleklerinde STEM ayrı yer tutacaktır”

Gaziantep eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin de teknolojinin bu denli geliştiği dijitalleşen dünyada STEM eğitiminin çok önemli olduğunu ve geleceğin mesleklerinde STEM ayrı yer tutacağını ifade etti. Prof. Dr. Çetin, “Gelecek nesillerde bilim ve teknolojinin gelişmesinde özgüven geliştirmenin bu proje gibi eğitim faaliyetleri ve son zamanlarda ülkemizde yaygınlaşan Teknofest gibi faaliyetlerle mümkündür. Böylesi bir projenin eğitim fakültemizde gerçekleştirilmesinden çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“STEM alanlarında üstün olmamız milli olmamızın şartıdır”

Proje Danışmanı Prof. Dr. Erdal Bay ise “Süper akıllı toplum adlandırılan Toplum 5.0'a geçiş sürecinde olduğumuzu, süper akıllı toplumun Endüstri 4.0'ın sunduğu yeni dünyaya uyum sağlayan, bu teknolojileri üreten ve kontrol eden toplumlar olacaktır” dedi. Prof. Dr. Bay sözlerine şöyle devam etti: “Bu yeni toplum düzeninde STEM eğitimi ve STEM alanları çok önemlidir. STEM alanlarında üstün olmamız milli olmanın şartıdır. STEM alanlarının bir ürünü olarak yerli biçimde ürettiğimiz insansız hava araçları ülkemizi ekonomik, politik vb. birçok alanda avantajlı pozisyona getirmiştir. Bu alanlara önem veren ülkeler inovasyon konusunda diğer ülkeleri geride bırakmaktadır. Örneğin İsveç'te STEM alanında yapılan çalışmalar neticesinde inovasyon destekleyici yenilikler olan skype, kalp pili gibi uygulamalar ticarileştirilmiştir. Bu alanlara ilgi gösteren ülkeler ekonomik olarak diğer ülkeleri geride bırakmaktadır. Yine gelecekte STEM alanlarından mezun olanların işe alımlarının çok daha fazla olacağı, 21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'i STEM içerikli olacağı, günümüz çalışanların sadece yüzde 20'si, 21. yüzyılda da ortaya çıkacak yeni mesleklerin yüzde 60'ının gerektirdiği becerilere sahiptir” diye konuştu.

STEM eğitim modeline katkı

Proje yürütücüsü GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran, STEM eğitim modelinin bilimsel alanda çok önemli olduğunu, STEM alanlarından mezun kişilere olan ihtiyacın gün geçtikçe artacağı gerçeğinden hareketle bu projenin gençlere yol gösterme bağlamında katkı sağlayacağını belirtti.

Çok sayıda paydaş ve uzman bu projede yer alıyor

Yürütücülüğünü Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran ve danışmanlığını Prof. Dr. Erdal Bay üstlendiği proje, Bahçeşehir Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek veriyor.

GAÜN'de gerçekleştirilecek eğitimler; Prof. Dr. Erdal Bay, Prof. Dr. Birsen Bağçeci, Doç. Dr. Bülent Döş, Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran, Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur, Dr. Öğr. Üyesi Gürsu Aşık, İzmir Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Uzman Binali Yıldırım ve Araştırma Görevlisi Erhan Yokuş gibi alanında uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Gaziantep eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, Prof. Dr. Erdal Bay, Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran, öğrenciler Ana Okulu öğretmeni Zeliha Çakır önderliğinde GAÜN kreş öğrencileri katıldı.