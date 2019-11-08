GKV'de Cambridge sertifika coşkusu

56 yıldır eğitim alanında Türkiye'nin önemli bir markası haline gelen GKV Özel Okullarının üstlendiği misyonu başarıyla sürdürdüğünü ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Eğitim alanında 56 yıldır ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yabancı dil eğitimi alanında ki ağırlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor. 2019-2020 eğitim yılında Cambridge ESOL sınavlarında yüksek başarı gösteren GKV'li öğrenciler için düzenlenen sertifika törene GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, okul müdürleri, İngilizce Öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 55 yıldır yabancı dil ağırlıklı eğitim verdiğini ve ülke kalkınmasında eğitim alanında önemli görevler üstlendiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ülke ve dünya genelinde yüzlerce GKV mezununun stratejik görevler üstlendiklerine dikkat çekerek bunda verilen yabancı dil eğitiminin önemini vurguladı.

“Öğrencilerimizin dil alanındaki başarısı tescilleniyor”

GKV Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman ise törende yaptığı konuşmada Cambridge Yeterlik sınavlarından STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET VE PET sınavlarına giren ve çalışmalarının karşılığı olan yüksek notlar elde ederek sertifikalarını almaya hak kazanan öğrencilere sertifikalarının verildiğini ifade ederek “4. 5. 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerimizden oluşan toplam 107 öğrencimiz başarılarıyla okulumuzu ve ailelerini gururlandırdılar. Öğrencilerimizi gösterdikleri başarılarından dolayı kutluyoruz. Çocuklarının potansiyellerini açığa çıkarmalarında destek olan ve ayrıca dünya vatandaşı olma yolunda en önemli ölçütlerden biri olan dil öğrenimi konusunda da destekleyen değerli velilerimize bu vizyonları için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerini dünyaya göstermelerinde ayırdıkları zaman ve gösterdikleri çabadan dolayı emeği geçen İngilizce öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

GKV'liler başarı sertifikalarını törenle aldı

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesinin bir departmanı olan “Cambridge English Language Assessment” tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyinde uygulanan Cambridge English: Key (KET), Cambridge English: Preliminary (PET) ve Young Learners (YLE) sınavlarında başarılı olan GKV Özel İlkokul ve Ortaokul öğrenciler ve öğrencileri sınavlara hazırlayan öğretmenler sertifikalarını Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve diğer okul idarecilerinden törenle aldılar.