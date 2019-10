GTB başkanlarından ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı, Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen ‘Barış Pınarı Harekatını' desteklediklerini açıkladı. GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi bölgede güven ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı sunacağını belirttiler.

Türkiye'nin güney sınırında terörist unsurlara yönelik başlattığı operasyonun uluslararası hukuka uygun ve meşru bir hakkın kullanımı olduğunu kaydeden GTB Başkanları, yaptıkları açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgede terör kaynaklı tehditlerin bertaraf edilmesi ve açılmak istenen terör koridorunun barış koridoruna dönüştürülmesi amacıyla Fırat'ın doğusunda ‘Barış Pınarı Harekatını' başlatmış bulunmakta. Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullanan ülkemiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda olduğu gibi bölgede huzur ve güven ortamını sağlayarak yıllardır terör örgütlerinin baskısı altında yaşamak zorunda kalan mazlum insanların yarasını sararacaktır. Bu nedenle ülkemizin geleceğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü oluşum ve terör örgütüne karşı düzenlenen harekatı destekliyor, devletimizin bu bağlamda attığı her adımının ve aldığı her kararının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yüce Allah, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın, kahraman Mehmetçiğimize güç versin. Her türlü kaza ve beladan korusun. Aziz milletimizin duaları ve kalbi Mehmetçiklerimizle” ifadelerini kullandı.