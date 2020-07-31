GTO Başkanı Yıldırım'dan çifte bayram vurgusu

Yıldırım, arife akşamı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin

“İş dünyasının taleplerini değerlendirerek alınan bu kararlar memnuniyet verici. Pandemi ile derin yaralar alan işletmelerimizi ayakta tutmak ve istihdamı korumak için üyelerimizin sorun ve ihtiyaçlarını dile getirmeye, karar vericiler ile aralarında köprü olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız “COVID-19 Salgınının Ekonomiye Etkileri Ve Reel Sektörü Korumaya Yönelik Çözüm Önerileri” raporumuzda da yer alan konulara ilişkin olumlu haberler almak bize çifte bayram yaşattı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimleri piyasayı rahatlatacaktır” diyen Yıldırım, en büyük rahatlamanın ise mevcut vergi ve SGK borçlarında yapılandırmaya gidilmesi ile olacağını belirtti. Yıldırım, “Kamu alacaklarının ödeme vadesinin 2021 yılında başlayacak şekilde yapılandırılması, ekonominin çarklarının dönmesine katkı sunacaktır. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinin de yılsonuna kadar uzatılmasını bekliyoruz” diye konuştu.