HKÜ ve KADEM'den akran zorbalığı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliği ile günümüzde sıkça dile gelen konulardan biri olan ‘'Akran Zorbalığı'' konulu panel düzenlendi.

HKÜ ev sahipliğinde gerçekleşen akran zorbalığı konulu panel; eğitmenler, psikologlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mücahit Öztürk ‘‘Zorba Çocuklar'', Prof. Dr. O. Tolga Arıcak ‘‘Siber Zorbalık'', Doç. Dr. Ş. Senem Başgül ise ‘‘Zorbalıktan Korunma'' başlıklı konularını katılımcılara sundu.

Etkinliğin Açılış konuşmasını KADEM Başkanı Sabiha Doğan, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı.

Akran zorbalığına drama eğitimi

Çocukların teknolojik aletlere bağımlı olduğundan dolayı sosyal arkadaşlık kuramadıklarını ve sosyalleşememe sorununun akran zorbalığını önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Mehmet Ali Tiryakioğlu, Milli eğitim Müdürlüğünün akran zorbalığı ile ilgili uluslararası düzeyde araştırma yapıldığını, drama eğitimi başta olmak üzere bu konuda çeşitli eğitimler verildiğini söyledi.

‘Toplumsal sorunlara çözüm bulmakla mükellefiz''

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin şehir üniversitesi olduğunu söyleyen Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, ‘‘Şehirde olan biten sorunlara göz kulak kesilen bir üniversite olarak sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumsal sorunlara çözüm bulma noktasında sorumluluklar yüklendik. Nerede insan topluluğu varsa orada bilmediğimiz birçok sorun var. Biz üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak onlara çözüm bulmakla mükellefiz. Akran zorbalığı konusu ciddi bir mesele. Bu nedenle etkinliğimizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kadın ve Demokrasi Derneğine iş birliğinden ötürü teşekkür ederim'' dedi.

‘'Siber zorbalık,Türkiye'de yaygın durumda''

Akran zorbalığının elektronik ortama aktarılmış şekli olan siber zorbalık hakkında konuşan Tolga Arıcak, zarar verme bilinciyle bilişim teknolojilerini kullanılması olduğunu söyleyerek siber zorbalığı tanımladı. Arıcak, Türkiye'de siber zorbalığın dünya geneline göre daha yüksek oranda görüldüğünü ve siber zorbalık yapan büyük bir kesimin aile ilişkilerinde sorunlar olduğu ifade etti.

"Zorbalık önlenebilir"

Akran Zorbalığı konusunda Türkiye'de önemli isimlerden biri olan Mücahit Öztürk, çocukların neden zorbalık yaptığını ve nasıl ortaya çıktığını anlattı. Zorbalığın önlenmesinin mümkün olduğunu dile getiren Senem Başgül ise ders dışı aktivitelerin bu süreçte önemli olduğunu vurguladı. İletişim kurmanın yollarını anlatan Başgül, anlayış göstermenin, eleştirmemenin, sevgi ve değer göstermenin önemli olduğunun altını çizdi.

Soru-cevap eklinde devam eden programda konuşmacılara Prof. Dr. Edibe Sözen tarafından hediye takdimi yapıldı. Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin akran zorbalığını her yönüyle ele aldığı etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.