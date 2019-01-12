Karbonmonoksitten banyoda ölüm

Gaziantep'te 42 yaşındaki Gülten Yıldız Banyo kazanından sızan Karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Küllü mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre duş almak için banyoya giren Gülten Yıldız (42) annesi tarafından baygın halde bulundu. Hemen hastaneye kaldırılan Yıldız'ın, banyo kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Gülten Yıldız'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Yakınları, Gülten Yıldız'ın kalp hastası olduğunu, 1990 yılında kalp ameliyatı geçirdiğini belirttiler.