İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil bakkal dükkanının duvarına çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil bakkal dükkanının duvarına çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, İslahiye ilçesi Dervişpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. M.E.Y. idaresindeki 27 GE 146 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki 41 AV 649 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan M.E.Y. idaresindeki otomobil, bakkal duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan iki araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yolu açmak için araç vatandaşlar tarafından yol kenarına çekildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.