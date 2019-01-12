KISBÜ rektöründen SANKO Üniversitesi'ne ziyaret

Dr. Mustafa Tümer, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'yı ziyaret etti.

Prof. Dr. Tümer ve Prof. Dr. Dağlı, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Dağlı, Prof. Dr. Tümer'e bir armağan takdim etti.

Ziyarette ayrıca, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ile KISBÜ Gaziantep Temsilcisi Hakan Çayırgan da bulundu.

SANKO üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans ve Biyoistatistik alanında Doktora eğitimleri veriliyor.