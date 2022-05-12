Kuzenini öldüren doktorun teslim olduğu anlar kamerada

Gaziantep'te iş yerini basan kuzenini silahla öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı kadın doğum uzmanı Bekir Çelik'in olaydan sonra trafik polisine teslim olduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olaydan hemen sonra silahını yere bırakan katil zanlısının, ellerini havaya kaldırarak trafik polisine teslim olma anları yer aldı.

Gaziantep'te 2 gün önce iş yerini basan husumetlisi kuzeni Alaaddin Çelik'i (34) silahla öldürdüğü iddia edilen Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik'in teslim olduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olaydan hemen sonra silahını yere bırakan katil zanlısının, ellerini havaya kaldırarak trafik polisine teslim olma anları yer aldı.

Teslim olduktan sonra ters kelepçe ile etkisiz hale getirilen katil zanlısı Bekir Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Katil zanlısı, emniyette verdiği ifadesinde ise olaydan önce 2 defa 112'yi arayarak polis ekibi talep ettiğini ve kuzenlerine borç para vermediği için aralarında husumet başladığını belirterek, öldürdüğü kuzeninin kendisine satırla saldırdığını iddia etmişti.