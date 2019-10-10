Mahsum Altunkaya'dan Barış Pınarı'na tam destek

Barış Pınarı Harekatının başarıyla sonuçlanarak Ortadoğu'ya barış, huzur ve istikrar getirmesini dileyen TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya “Kuzey Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesi ve ortadan kaldırılması için ordumuz bütün oyunları bozacak, bölgeye yeniden istikrar ve huzurun gelmesinde önemli rol oynayacaktır. Allah Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklerimizin, ülkemizi 24 saat koruyan ve güvenliğimizi sağlayan ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun” dedi.

Fırat'ın doğusuna yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına önemli bir destekte TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan geldi. Altunkaya yaptığı yazılı açıklamada bölgede barış ve istikrarın sağlanması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun barış koridoru haline dönüştürülmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek “Misakı milli sınırlarımızda elbette bir terör koridoru oluşturulmasına ve bu oluşumun ülkemizin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmasına izin verilemez. Bu oluşum sadece vatan toprağımızı değil, bağımsızlığımızı ve ekonomimizi de büyük oranda tehdit etmekte olup bu tehdidin bir an önce ortadan kaldırılması ve bölgede yeniden istikrar ve huzurun oluşturulması için yürütülen Barış Pınarı Harekatının başarıyla sonuçlanmasını, harekata katılan Mehmetçiklerimizin en ufak bir zarar görmeden harekatı başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmesini temenni ediyoruz. Bizler dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında ve emrindeyiz. Bölge sanayicileri ve ihracatçıları olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Allah harekata katılan Mehmetçiğimizin; 24 saat iç ve dış güvenliğimizi sağlayan ordumuz ve güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.