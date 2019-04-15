Minik GKV'liler MÖP'te incelemeler yaptı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri işletmesi Şehitkamil Belediyesi tarafından sürdürülen Katı Atık Toplama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, çevrenin ve doğal dengenin korunması için çağrıda bulundu.

Ziyarette MÖP'le ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını yetkililerden alan öğrenciler birçok konuda da bilgi sahibi oldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri Şehitkamil ilçesinde bulunan MÖP'ü ziyaret ederek geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi aldılar. Gaziantep'te katı atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması açısından büyük bir görev üstlenen MÖP'te atık toplama ve atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümlerinin sağlanması konusunda birçok bilgiye ulaşan öğrenciler ilgililere merak ettikleri soruları da yönelterek atıkların değerlendirilmesi ve ekonomiye katma değer olarak dönüşümü hakkında bilgi sahibi oldular. Yaşanabilir bir çevre için vatandaşların dikkat etmeleri gereken kuralların da hatırlatıldığı ziyaret sonrası Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri doğal dengenin korunması ve sağlıklı yaşam için daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çöplerimizin, katı atıklarımızın nasıl değerlendirilerek ekonomiye katma değer olarak dönüşüm yatığını öğrendik. Bizler çevrenin ve doğal dengenin korunması için çalışıyoruz. Okullarımızda da MÖP'e ait toplama kapları bulunuyor. Atıklarımızı ilk elden ayrıştırarak bu kutucuklarda biriktirip MÖP yetkililerine veriyoruz. Bu tesisin ilçemizde bulunması önemli. Ziyaretimiz sırasında kentimizde toplanan çöplerin hangi aşamalardan geçirildiği ve hangi bölümlerinin ekonomi için önem taşıdığını öğrendik. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.