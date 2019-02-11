İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nargile değil uyuşturucu kullanma aparatı

Gaziantep’te polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üst aramasında nargile şeklinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üst aramasında nargile şeklinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bey Mahallesi'nde E.B.P. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 50,80 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, nargile şeklinde uyuşturucu kullanım aparatı ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ile ampul ele geçirildi. E.B.P. yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.