Nargile değil uyuşturucu kullanma aparatı

Gaziantep'te polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üst aramasında nargile şeklinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bey Mahallesi'nde E.B.P. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 50,80 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, nargile şeklinde uyuşturucu kullanım aparatı ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ile ampul ele geçirildi. E.B.P. yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.