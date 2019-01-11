İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nizip'te kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kaçak nargile tütünü ve nargile yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak nargile tütünü ve nargile yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Nizip Yeşilevler Mahallesinde faaliyet gösteren bir yem fabrikasında çeşitli yöntemlerle kaçak nargile tütünü imal edildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fabrikaya operasyon düzenledi.


İmalathaneye düzenlenen operasyonda 400 kilogram satışa hazır nargile tütünü ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.


Jandarma ekipleri operasyon sonrası depoyu işleten Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.