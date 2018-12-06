Obezite Ameliyatı İçin Almanya'dan Türkiye'ye Geldi

Almanya'da yaşayan 23 yaşındaki genç kız, başvurduğu Gaziantep'teki Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından uygulanan obezite cerrahisinin ardından kilolarına veda edecek.

Almanya'da yaşayan 116 kilo olan genç kız için Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin sonucunda Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı operasyon sonrası ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren genç kız, "Fazla kilolarım beni çok mutsuz ediyordu. Kilolarımdan dolayı fiziksel ve psikolojik olarak çok etkileniyordum. Giydiğim kıyafetler içerisinde kendimi iyi hissetmiyordum. Birçok diyet yaptım fakat fayda göremedim. Birçok araştırmada bulundum ve tavsiyeler üzerine Türkiye'ye geldim. Hatem Hastanesini tercih ettim. Dr. Emin Yılmaz sayesinde ameliyatım başarılı bir şekilde geçti kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebilmenin, neredeyse acı çekmeden hareket etmenin ve kilolarımla vedalaşacağım için çok mutluyum. Gerek operasyon öncesi, gerekse hastanede kaldığım süre içerisinde başta Dr. Emin Yılmaz olmak üzere, Özel Hatem Hastanesi'nin vermiş oldukları sağlık hizmetinden ve güler yüzlü hastane personellerinden ötürü teşekkürü borç bilirim" dedi.

Ameliyat sürecinden bahseden Dr. Yılmaz, "Hastamıza dünyada ve Türkiye'de de en çok uygulanan ‘tüp mide' ameliyatı uyguladık. Yurt dışından gelen hastalarımız için diyetisyenimiz ile birlikte çevrim içi hizmet vererek onları uzakta olsalar da yakından takip etmekteyiz. Uyumlu hastalarımız bizimle irtibatlarını kesmedikleri sürece mevcut kilolarının yüzde 40-50 sini verebilmektedir'' diye konuştu.