Öğretim görevlisi Ayar'dan "değer" söyleşisi

Gör. İnanç Ayar, “İnteraktifliğin Değere Dönüşmesi” adlı bir söyleşi gerçekleştirildi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Vuruşkan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Öğretim Görevlisi İnanç Ayar, girişimciliğin bir iş kolunda kısıtlı kalmasından ziyade bir hayat tarzı olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Öğrencilerin sorularına da cevap veren Öğretim Görevlisi Ayarak, “Hedef mi, hayal mi?” ikileminin tartışarak, mantık çerçevesinde çözüme kavuşturulabileceğini belirtti. Güzel Sanatlar Fakültesinde olmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu belirten Ayar, sanat dallarında maddi sermayeden çok psikolojik sermayenin önemli olduğunu ifade etti. İnanç Ayar, öğrencilere, her geçen gün yeni şeyler deneyerek ve bir alana yoğunlaşarak hedeflerine daha kolay ulaşabilecekleri de anlatarak, tavsiyelerde bulundu. Bilişsel oyunlara da vurgu yapan Ayar, küçük oyunlarla birlikte yürütülen tasarım işlerinin daha başarılı olduğunu ifade etti. İnanç Ayar, zihin ve bedenin aynı anda çalışmasının interaktiflik ve psikoloji üzerindeki olumlu etkisini ise katılımcılarla birlikte gerçekleştirdiği oyunlarla anlattı.

Söyleşi sonunda GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek tarafından Öğr. Gör. İnanç Ayar'a katılım belgesi verildi. Öğretim elemanları ve öğrenciler ise söyleşiden memnuniyetlerini dile getirerek, motivasyonlarının arttığını ve daha gerçekçi hedefler için adım atacaklarını belirtti.