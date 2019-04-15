Öğretim görevlisi Çopuroğlu'nun başarısı

Gör. Filiz Çokay Çopuroğlu, girişimcilik ve inovasyon fikirlerini uygulamaya dökerek iki “incelemesiz patent” almaya hak kazandı.

Öğr. Gör. Çopuroğlu, 7 yıl korunmalı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen “Sıcak su ile ıslatılarak hemen hazırlanabilen bulgur pilavı” ile “Sıcak su ile veya mikrodalga fırında hazırlanabilen çeşnili hazır bulgur pilavı üretim yöntemi ve bu yöntem ile elde edilen ürünler” buluşu başlıklı iki “incelemesiz patent “ almaya hak kazandıklarını belirtti. Öğr. Gör. Çopuroğlu, patentlerin 2 yıl süren yayın sürecindeki desteklerinden dolayı diğer buluş sahibi ortakları Cengiz Çokay ve Nefis Agro Limited Şirketine teşekkür etti.

Günümüzde ülkelerin girişimcilik seviyeleriyle patent alma sayıları büyük bir paralellik gösterdiğini belirten Öğr. Gör. Çopuroğlu, “Var olanı bilen, var olanla yetinmeyip daha fazlasını düşünen, kendine özgü çözümler üretebilen ve kendisini geliştirebilen öğrenciler yetiştirebilmenin en güzel yolu, onlara doğru örnek olabilmek ve doğru izler bırakmak. Bu patentlerin ülkeme, üniversiteme ve bağlı olduğum fakülteme kazandırdığımızdan dolayı gurur duyuyorum” diye konuştu.

İslahiye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Paksoy, Öğr. Gör. Çopuroğlu'nu, Gaziantep Üniversitesini ve İslahiye İktisadi İdari Bilimler Fakültesini başarılı bir şekilde temsil ettiği için tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.