Oğuzeli MYO adalet programından adliyeye teknik gezi

Öğretim Görevlileri Ali Altunbaş, Ali Balkan ve Gülsüm Günbala Güven tarafından koordine edilen teknik gezi kapsamında öncelikle Adalet programı öğrencileriyle Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak ziyaret edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Adalet Komisyonu Komisyon Başkanı Kumhak, adalet öğrencilerine mesleki sınav ve mülakatlarda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi. Öğrencilere hitaben konuşan Kumhak, “Mezuniyetten sonra iş hayatında başarılı olmak istiyorsanız öncelikle kendi alanınızda hedefinizi belirlemelisiniz. Bu konuda gerçekçi hedefler koymanız gerekir. Hedefleri belirledikten sonra o konuda gerekli çalışmayı göstermek lazım. Mesleğinizin mevzuat bilgisine hakim olmanız sizlerin faydasına olacaktır” dedi.

Teknik gezinin ikinci kısmında Adalet öğrencileriyle duruşma seyri gerçekleştirildi. Gaziantep İş Mahkemesinde duruşma seyreden öğrenciler duruşmadan sonra kendileri de duruşma provası yaparak uygulamayı bizzat deneme fırsatı buldu.

Teknik gezi hakkında konuşan Öğr. Gör. Ali Altunbaş, “Gaziantep Adliyesine teknik gezi yapmamızdaki temel amacımız, Adalet programı öğrencilerimize bir yandan mezuniyet sonrası iş imkanları ve bunun şartlarını gösterebilmek bir yandan uygulamayı yerinde görmelerini sağlamak istedik. Bu yüzden mezun olmak üzere olan son sınıf öğrencilerimizle Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak'ı ziyaret edip fikirlerinden istifade ettik. Birinci sınıf öğrencilerimizle de derste anlatılan konuların pekişmesi adına duruşma seyri gerçekleştirdik. Bu kapsamda bizleri misafir eden Komisyon Başkanı Ercan Kumhak'a ve duruşmada bizlere yardımcı olan Gaziantep iş mahkemesi hakim ve adliye personeline ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.