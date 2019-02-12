(Özel) 'Moral Evi' ulu çınarlara moral oluyor

Gaziantep'te alzheimer hastaları ve yakınları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kurulan 'Moral Evi', ulu çınarlara moral oluyor. Hastaların tedavi ve rehabilitasyon gördüğü merkez, hasta ile yakınlarını da bir araya getiriyor.

Gaziantep'te yaşayan alzheimer hastalarının buluştuğu “Moral Evi” kapılarını 14 Mayıs'ta hastalara açtı. 100'e yakın alzheimer hastasına hizmet veren merkez, hafta içi her gün 09.00-15.30 saatlerinde hizmet veriyor. Hastalığı ilk ve orta düzeyde olan hastaların kabul edildiği merkezde, hastalığın ilerlemesini engellemek için ahşap boyamadan müzik dinletisine ve zeka oyunlarına kadar birçok sosyal çalışma yapılıyor. Merkezde ayrıca fizik tedavi ve spor faaliyetleriyle hastaların bedenleri de güçlendiriliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumsal sorunların çözümüne yönelik önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her şeyden önce şehri herkes için yaşanabilir kılmayı ilke edindiklerini belirtti. Bu çerçevede alzheimer hastaları için 'Moral Evi' kuran Büyükşehir Belediyesi, hastalara kaliteli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Merkez aynı zamanda ailelerin hastalarını güvenle teslim ettiği bir adres durumunda.

“Gaziantep'te 5 bine yakın alzheimer hastası var”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, kentte 5 bine yakın alzheimer hastasının bulunduğunu belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin öncülüğünde sosyal hayata dokunan projelere imza atmak istiyoruz. Bu çerçevede yaptığımız araştırmada Gaziantep'te yaklaşık 5 bine yakın alzheimer hastası olduğunu tespit ettik. Hem bu hastalığın ilerlemesinin yavaşlaması hem de ailelerinin nefes almasını sağlayan Moral Evi projemizi hayata geçirdik. Biliyoruz bizim insanımız yaşlısına da hastasına da sahip çıkar ancak bu proje ile hem bu hastaların moral bulması hem de ailelerimizin gözünün arkaya bakmadan hastasını bırakacağı bir merkez kurduk. Bu ailelerimizde rahat bir nefes alıyor şimdi. Burada yaklaşık 100 hasta geliyor. Biz onları evinden alıp buraya getiriyoruz. Akşamda tekrar evlerine bırakıyoruz. Buraya gelebilecek durumu olmayanlara da evlerine gidip hizmet veriyoruz. Toplamda hizmetten faydalanan binden fazladır. Burada beden hocası, müzik hocası, fizyoterapist, hemşire gibi bu alandaki bütün personelimiz mevcuttur” diye konuştu.