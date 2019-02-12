(Özel) Yarışma programına katıldı fenomen oldu

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan bir yarışma programına katılan Gaziantepli Mehmet Akar, sempatik hareketleri ve doğru cevapladığı her sorudan sonra oynaması nedeniyle program sunucusu Murat Yıldırım ve stüdyodakileri kahkaha attırmıştı. Gülmesi ve konuşmasıyla da programa damga vuran Mehmet Akar, yarışma sonrasında ise fenomen oldu. Gaziantep'te kuruyemiş dükkanı bulunan Akar, kendisini tanıyanların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Kendisini görmek isteyenlerin alışveriş yapma bahanesiyle iş yerine geldiğini anlatan Akar, yarışmadan sonra satışlarının yüzde bin 500 arttığını söyledi.

“Fotoğraf çektirip alışveriş yapıyorlar”

Herkesin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini anlatan Akar, “Yarışmaya katıldım fenomen olmuşum haberim yok. Benim burada olduğumu duyanlar dükkana alışveriş bahanesiyle gelip benimle fotoğraf çektiriyorlar. Bu işime de yansıyor tabi satışlarım yüzde bin 500 arttı. Gaziantepli olmaktan gurur duyuyorum. İnsanlar buraya gelip yarışmada gibi bana soru soruyorlar. Ben de samimi cevaplar veriyorum” diye konuştu.

Akar'ı görmeye giden vatandaşlar ise televizyonda izlediklerini ve hayran kaldıklarını belirterek, nerede olduğunu öğrenince ise hatıra fotoğrafı çektirmek istediklerini ifade etti.