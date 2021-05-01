Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan 1 Mayıs kutlaması

Başkan Arayıcı açıklamasında, "Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembolü 1 Mayıs'ı, geçen yıl olduğu gibi bu sene de ne yazık ki pandeminin gölgesi altında kutluyoruz. Bir milyon yüz bin sağlık çalışanı, salgınla korakor mücadele edip daha fazla can kurtarmak amacıyla gecelerini gündüzlerine katmayı sürdürüyorlar. Başta can kayıpları olmak üzere bu süreçte elbette ağır bedeller ödediler, ödemeye de devam ediyorlar. Bugüne değin hemşiresinden doktoruna, sağlık teknisyeninden ambulans şoförüne yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Tamamını rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları, kamuda sözleşmeli istihdam ve sağlık çalışanlarına şiddet gibi konulara da dikkat çeken Arayıcı açıklamasında, "Sağlık çalışanları artık şiddetle anılmak istemiyor. Şiddete karşı toplumdan bir zihniyet değişimi bekliyorlar. Emek veren, alın teri döken ve bu uğurda mücadele eden herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.