Şahinbey Belediyesi GAPTARIM fuarında

GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarında üretici ve tüketici bir araya gelirken, Şahinbey Belediyesi de vatandaşlara hizmetlerini anlatan bir stant kurdu. Fuarın ilk gününde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Şahinbey Belediyesi standını ziyaret ederek bilgi aldı. Vatandaşlar kurulan stantta özellikle çiftçilere verilen ve verilecek olan desteklerle ilgili bilgiler alırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu stanttı ziyaret eden vatandaşlara fesleğen ve çiçekler hediye etti.

Çiftçimize destek oluyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftinin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Öncelikle 12'inci GAP Tarım Fuarı'nın Gaziantep'imize hayırlı olmasını diliyorum. Bu fuarda tarım alanında faaliyet gösteren belediyeler, kurumlar ve firmalar bulunuyor. Şahinbey Belediyesi olarak bizde GAP Tarım Fuarında standımızı açtık. Tarıma, çiftçiye, hayvancılığa ciddi bir destekler veriyoruz. Çiftçilerimize öncelikle 10 bin ton arpa ve buğday tohumu desteği sağladık. Daha sonra 10 bin ton gübre, 24 bin ton hayvan yemi desteği sağladık. Hayvan yetiştiricilerimize 3 bin tane canlı hayvan desteğinde bulunduk. Bu konuyla ilgili yeni bir destek paketi daha hazırlıyoruz ve 2 bin canlı hayvan desteği daha sağlayacağız. Bunların dışında çiftçilerimizin bin 330 kilometrelik arazi yollarını açtık. Meraları gübreleyerek hayvan yetiştiricilerimize destek olduk. Çiftçilerimize 12 milyon 300 bin adet fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinin damları yeşil olsun diye 10 bin adet asma dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız için 50 bin adet fesleğen dağıtımı gerçekleştireceğiz. Fuarda standımızı ziyaret eden vatandaşlara hediyelik çiçekler dağıtıyoruz. Yapmış olduğumuz destekler sayesinde Şahinbey'de 80 bin dekar olan ekili alan şu anda 300 bin dekara yükseldi. Böylece ekili alanda yüzde 300 artış gerçekleşti. Amacımız tarımı ve hayvancılığı destekleyerek büyümesini sağlamak” diye konuştu.