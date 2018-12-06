Şahinbey'de bölgenin en büyük kongre merkezi inşa ediliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne inşa edilen Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kongre merkezi olan Şahinbey Kongre Merkezi'nin yapımında sona gelindi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Şahinbey İlçesi'ne kazandırdığı en önemli projelerden biri olan Şahinbey Kongre Merkezi görkemli mimarisiyle ve çok fonksiyonlu olması nedeniyle Gaziantep'in ve çevre illerin birçok sosyal kültür organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre Merkezi'nde adım adım sona gelindiğini müjdesini vererek, “Her yıl hızlı bir nüfus artışıyla büyüyen Şahinbey'imizin böyle bir kültür merkezine ihtiyacı vardı. Projelendirmesinin tamamı belediyemizdeki mimarlar ve mühendisler tarafından yapıldı. İnşaatımız hızla devam ediyor. 35 bin metrekare inşaat alanı olan, içerisinde bin 600 kişilik büyük salon, iki tane küçük salon ve 11 tane toplantı salonu bulunan dev bir merkez inşa ediyoruz. İçerisinde iki katlı otopark, restoranlar, gençlik merkezleri bulunacak olan kongre merkezimizde evlendirme müdürlüğümüzün bir şubesini açmayı planlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın kına, düğün, yemekli toplantı, kongreler, sosyal etkinler yapacağı kapsamlı bir merkez olacak. Her açıdan baktığımızda Gaziantep'imizin böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu büyük tesisimizi Gaziantep'imize kazandırmak istiyoruz” dedi

Bölgeye hitap edecek

Bölgenin ve Gaziantep'in en önemli kongre merkezlerinden olacak olan Şahinbey Kongre Merkezi'nde bin 600 kişilik büyük salon, 450 kişilik salon, bir adet çok amaçlı ve bir adet blackbox salon, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, kafeterya, 3 bin metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunacak. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark yer alacak.