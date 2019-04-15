Şahinbey'de yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yapılan toplantıda, meclis başkan vekilleri ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı

Nisan ayı itibariyle mazbatasını alarak çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yeni dönemin ilk Belediye Meclis Oturumu gerçekleştirildi. Oturumun açılışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yapılan 2019 yılı Nisan ayı 1. Birleşim Meclis toplantısında 27 madde görüşüldü.

“Güzel hizmetler yapacağız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri ile birlikte yeni projelere imza atacaklarını belirterek “2019-2024 yeni dönem ilk meclis toplantısına başlamadan önce yeni seçilen tüm meclis üyelerimizi kutluyorum. Rabbim bu dönemde güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Milletimiz üçüncü kez yeniden desteğini de artırarak, yola devam kararı aldı. Bu dönemde tüm meclis üyelerimizle birlikte geçmişte olduğu gibi yine güzel işlere imza atacağız. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İlk Meclisimiz çok güzel başladı İnşallah bundan sonrada böyle devam eder” dedi.

Seçimlerle yeni meclis

Yeni dönemde Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekilliğine Cuma Güzel, Hüseyin Kılıç, Divan Asil Katip Üyeliğine Muzaffer Çolak, Mustafa Kaplan, Divan Yedek Katip Üyeliğine Gamze Gül Günsoy ve Bekir Aslan seçildi. Encümen Üyeliğine Hanifi Kızılbağ, Hüseyin Deveci seçilirken, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu Üyeliğine Müslüm Yüksel ve Gamze Gül Günsoy seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine Cuma Güzel, Hilmi Öztürk, Halil Uğur, Ali Bayram Özkardemli, Hasan Şencan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Sait Şahin, Fettullah Genç, Bekir Aslan, Bedia Darıcılar, Mahmut Demirel, Tarife Komisyonu üyeliğine Aslettin Yıldız, Hamit Kiraz, Nebi Kaplan, Halil Karakuş ve Uğur Kalkan seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturum toplantısını 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.