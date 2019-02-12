Şahin'den bir müjde daha

Kentin güneyinde 35 bin konutluk yaklaşık 140 bin kişinin yaşayacağı Geneyik bölgesinde polisler için ilk etapta 2 bin konut yapılacak. Talep doğrultusunda konut sayısı arttırılacak.

“Siz huzurluysanız Gaziantep huzurlu”

Şehitkâmil Kültür Ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında emniyet mensuplarına hitap eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Geneyik bölgesinde yürütülecek toplu konut çalışmaları için tam 2,5 yıldır yoğun olarak çalıştıklarını bildirdi. Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti, köklü geçmişiyle örnektir. Polislerimiz, 1845'de kurulmuş emniyet teşkilatının taşıyıcıları ve emanetçileridir. Artık şehirler yeniden tanımlanıyor, akıllı şehir deniyor, ekonomi şehri deniyor, kendi içinde tanımlamalar oluşuyor. Bizim son 3 senede yaşadığımızı kimse yaşamadı. Eğer güvenli şehir değilseniz hiçbir anlamınız kalmıyor. Güvenli şehir olmak zorundayız. Dibimizde bir savaş, 500 bin mülteci ve bunun üzerinde kurulan bir sistem. Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için birbirimizin derdiyle dertlenmemiz gerekiyor. Polis kardeşlerimin derdi benim derdimdir. Emniyet huzurluysa şehirde huzurludur. Yaşanabilir bir şehir istiyorsak güvenliği ortaya çıkarmamız gerek. Bunları sizlerin sayesinde yapacağız. Ne kadar zor şartlarda olduğunuzun şahidiyim. 3 dönem milletvekilliğimden, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığımdan ve belediye başkanlığımdan dolayı şahidim. Bu memleketin en büyük sorunu konut. Çünkü göç alıyoruz. Şehirleri insan vücudu gibi düşünün. Sağlıklı gelişim için zihnen, manen ve madden rahat olmak gerekiyor. Şehirlerde işte böyle. Ortada bir göç sorunu var, bunu sağlıklı bir şekilde yöneteceğiz. Ama nasıl? Hepiniz Süpermen olamazsınız ihtiyaçlarınızın giderilmesi gerek. Kurumsal kapasitemizi güçlendirmeliyiz. Nedir en büyük sıkıntınız. Konut, arz talebi karşılamıyor kiralar yükseliyor sürekli. Sabit gelirli bir arkadaşım maaşımın yarısını kiraya verdiği zaman sıkıntı yaşıyor. Rahat çalışmalısın kendini işine vermelisin, kira seni etkilememeli” dedi.

"Evinizde birlikte kahve içeceğiz"

Şahin, “Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda, emniyet teşkilatımızın yükünün ağır olduğunu söyledik. Ne yapılması lazım dediğinde ilk olarak polislerin yaşam kalitesini yükseltmemiz gerektiğini bildirdim” ifadelerini kullandı. Fatma Şahin, şöyle devam etti:

"Bu projenin en sıkıntılı bölümü yer meselesiydi, yeri bulup planlama 2,5 senemizi aldı. Buranın meradan çıkarılmasının maliyeti 25 milyon. Konumu çok güzel. Bu yerleşim için ilk tercihimiz emniyet mensupları oldu. Bu proje ilk oluştuğunda anladık ki TOKİ bu işin altından kalkamaz ve hemen bir Gaziantep Modeli oluşturduk. Belediye olarak altyapı ve üst yapıyı biz üstlendik. Şehir ve trafik sıkışıyor. Artık bizim uydu kentler kurmamız gerekiyor. Kira öder gibi rahat rahat ev sahibi olacaksınız. Emniyet teşkilatı mutlu ve huzurlu olmazsa bu kenti nasıl güvenli yapacağız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kente her geldiğinde sizin taleplerinizi dile getirdik. Bunun için en önemlisi bütçeydi, içişleri bakanı, bütçenin sorun olmayacağını bildirdi. Bakan, ‘Siz bunu yapın bu modele Gaziantep modeli diyelim' dedi. Önemli olarak sizin ne istediğiniz. Bu şehir cazibe merkezi olacak. İnsanlar tayinini Gaziantep'e çıkarmak için yarışacak. Evle ilgili sorunu çözemezsek olmaz. İnşallah bu evler bittiğinde sizin evinizde kahve içeceğiz."

Polsan 2 bin ev yapmaya hazır

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “İçişleri bakanımız şehre geldiğinde başkan Fatma Şahin, başkanımızdan iki talepte bulundu. Birincisi polislerimiz Gaziantep'i çok isteyerek tercih etmiyorlar sebebi de evlerimiz pahalı, evle ilgili sorunun çözülmesi gerek. İkinci tazminatlarını burada alamıyorlar bunu için yapılacak bir şey var mı diye sordu. Bakanımız, tazminat konusunda bütçe dengeleri nedeniyle inisiyatifin kendilerinde olmadığını ifade etti, ama konut meselesinde, ‘Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) olarak konutu biz yapalım' dedi. Başkana arsa sorununu çözebilir misiniz? dedi, başkanımız da ‘çözeriz' dedi. Konutları 5'e bölersek 5'de 1'i kar, 5'de 1'i altyapı, 5'de 1'i arsa, 5'de 2'si konut yapım maliyet. Bizde kar yok, arsa yok, altyapı maliyeti yok. Burada büyükşehir arsa ve altyapıda inisiyatif alıyor. Hem mali hem sosyal olarak. Belediye bunu eden yapıyor? Güvenli şehir ve şehircilik için. 30 sene önceki Gaziantep planlamasına baktığınızda ağaç dikilecek yer yok. Çözüm ne kentsel dönüşüm ve toplu konut. Bütün imkânlar kullanılarak bu dönüşüm olması lazım. İçişleri bakanının iradesiyle POLSAN olarak konut üretilecek. POLSAN 2 bin ev yapmaya hazır. Böylece Gaziantep diğer illere örnek olacak” diye konuştu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da emniyet mensuplarının en büyük sorununun lojman sorunu olduğunu dile getirerek, şehirde konut kiralarının yüksek olması nedeniyle polis memurları tarafından şehrin pek tercih edilmediğini bildirdi.

Karaduman, polislerin yaşadığı konut sorununun ortadan kaldırılması amacıyla “Polisleri Ucuz Konut Edindirme Projesi”nin hayata geçirileceğini söyledi.

Cihan, konut projelerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, 250 bin kişinin yaşayacağı, 50 bin konutluk Türkiye'nin en büyük konut alanı olarak gösterilen Kuzey Şehir Projesinin yanı sıra Geneyik ve Bayramlı konut projeleri sunum eşliğinde anlattı.

Cihan, Büyükşehir Belediyesi'yle İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele, trafik koordinasyon merkezi ve diğer toplumsal içerikli çalışmalar hakkında bilgi verdi.