Şahin'den engelli çifte yardım

Gündüz çiftinin ev eşyası, gıda desteği ve akülü tekerlekli sandalye ihtiyacının karşılanması için ekibine talimat veren başkan Şahin, ailenin umudu oldu.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında sorunları yerinde dinlemek, vatandaşlarla doğrudan iletişime geçmek ve gönül bağı kurmak amacıyla mahalle ziyaretlerini sıkılaştıran Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

30 yıldır mahallede yaşayan fiziksel engelli Bedriye Gündüz ve Kitmir Gündüz çiftiyle karşılaşan Şahin, çiftin sorunlarını dinledi, genç yaşta iki çocukla dul kalan kızlarına yardım edeceğinin sözünü verdi, ayrıca Bedriye Gündüz'e ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalye alınmasını istedi. Fatma Şahin, çiftin ev isteğine de kayıtsız kalmadı, çifte uygun bir ev konusunda TOKİ üzerinden girişimlerde bulunacağını söyledi.

Sorunlarına sahip çıkan Fatma Şahin'e minnettar olduklarını dile getiren Bedriye Gündüz, “Çok mutluyum. Başkanım ev hayalimi gerçekleştirirse çok ama çok mutlu olurum. Kocasını kaybeden kızım, 2 çocukla dul kaldı. Perişan haldeyiz. Ev kiraları yüksek olduğundan evlerin tutulacağı yok. Kimse de ev vermiyor bize engelliyiz diye, bizlere güvenmiyorlar. Bu konuda başkan Şahin, bize yardımcı olursa kendisinden başka bir şey istemem” dedi.

Başkan Şahin, Mithatpaşa Mahallesi Tekel Caddesi esnafına uğradı, sohbet etti şikayetlerini dinledi. Ziyaretinin ardından Nezihe Osman Atay İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okuldaki eksiklikleri inceleyen başkan, okulun kütüphanesinin geliştirilmesi için talimatlarda bulundu.