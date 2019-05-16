SANKO iftar yemeği

SANKO Enerji Çatalca Rüzgar Enerji Santralı (RES) işletmesi çalışanları, bir restoranda, eş ve çocukları ile birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.

SANKO Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sayın ve İşletme Müdürü Mustafa Öğüt'ün de katıldığı iftar yemeği, neşeli, samimi ve eğlenceli bir ortamda gerçekleşti. Konukları karşılayan Sayın ve Öğüt, iftarın manevi ortamında çalışanlarla bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İftar yemeği sırasında yapılan çekilişle, İstanbul Altın Rafinesinde SANKO logolu olarak bastırılmış özel tam ve yarım altınlar şanslı çalışanlara hediye edildi.