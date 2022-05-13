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SANKO Okulları öğrencilerinin yüzmede Türkiye başarısı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen “Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Finali”nde SANKO Okulları öğrencisi Ali Emre Simitçi üçüncü, Beril Tanrıtanır dördüncü oldu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen “Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Finali”nde SANKO Okulları öğrencisi Ali Emre Simitçi üçüncü, Beril Tanrıtanır dördüncü oldu.


Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlara SANKO Okullarından Ali Emre simitçi, Fahri Tuna Suat, Alperen Göksular, Batuhan Kömürcü, Mustafa kerem Kaya, Çetin Katırcıoğlugil, Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan, Duru Kayın ve Nur Zorkirişçi katıldı.


Yarışmada, Ali Emre Simitçi 50 metre serbest stilde Türkiye üçüncülüğünü, 50 metre kelebek stilde Türkiye beşinciliğini kazandı. Beril Tanrıtanır ise 100 ve 200 metre sırtüstü stilde Türkiye dördüncülüğünü elde etti.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Türkiye finallerine katılan ve başarıları ile okullarını gururlandıran öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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